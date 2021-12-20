Росія відмовилася від умов Договору щодо відкритого неба і офіційно вийшла з ДВН

09:38 18 грудень Київ, Україна

Відсьогодні, 18 грудня, Росія офіційно не є членом Договору з відкритого неба (ДВН). Очевидно, Кремлю є що приховувати, і прозорість польотів, а також можливість зйомок над територією держави не входить до його планів.

Заздалегідь готуючись до своїх агресивних дій, Росія ще у червні попередила членів угоди про намір вийти з ДВН.

Нагадаємо, що цей Договір у 1992 році був підписаний 27 державами - учасницями ОБСЄ, був ратифікований у 2001 році, а набув чинності – з 1 січня 2002 року. До складу учасників ДВН входили 34 держави ОБСЄ.

Мета цього договору - сприяння більш відкритій та прозорій військовій діяльності. Це має сприяти безпеці, зміцненню довіри та стабільності. Країни-члени договору були зобов'язані безперешкодно дозволяти один одному здійснювати над своєю територією спостережні польоти з використанням фото- та відеозйомки. Для цього потрібно було лише повідомити для контролю за військовою діяльністю.

Першою порушувати умови договору почала Росія. Внаслідок скандалу США у 2020 році покинули ДВН. Тоді Москва не визнала своєї провини, звинувативши у всьому Вашингтон.

Після цього взаєморозуміння між США та Росією щодо вільного неба так і не було досягнуто.