Росія зупинила участь у чорноморській зерновій ініціативі

08:17 30 жовтня Київ, Україна

Станом на 30 жовтня немає домовленості про рух кораблів морським гуманітарним коридором у рамках зернової угоди. Про це повідомляє у суботу Інтерфакс-Україна із посиланням на Спільний координаційний центр (СКЦ).

"СКЦ вивчає ситуацію, що склалася, оцінюючи наслідки для діяльності СКЦ і обговорюючи наступні кроки… Не досягнуто спільної угоди щодо руху суден, що відбувають і прибувають", - йдеться в повідомленні.

Координатор ООН у СКЦ Амір Абдулла "довів до відома турецької та української делегацій центру" повідомлення, що надійшло від делегації Росії про припинення участі в чорноморській зерновій ініціативі.

При цьому в СКЦ уточнили, що зараз понад 10 суден, які входять і виходять з українських портів, очікують на можливість зайти в морський гуманітарний коридор.

"29 жовтня дев'ять суден (п'ять убувають і чотири прибувають) благополучно пройшли морським гуманітарним коридором", - додали в СКЦ.

Нагадаємо, напередодні росія оголосила, що зупиняє участь у реалізації зернової угоди нібито через "теракт" у Севастопольській бухті, під час якої було атаковано російські кораблі.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що росія знайшла надуманий привід, щоб перекрити зерновий коридор, і закликав держави світу вимагати від загарбників припинити "голодні ігри" і повернутися до своїх зобов'язань.