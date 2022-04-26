Росія зупинила постачання газу до Польщі

20:53 26 квітня Київ, Україна

Польська нафтова та газова компанія (PGNiG) отримала повідомлення від ТОВ «Газпром експорт» про те, що з 27 квітня 2022 року з 08:00 за польським часом постачання природного газу в країну магістраллю "Ямал-Європа" буде призупинено.

Про це повідомляє польський інформаційний портал "Money.pl".

Інформацію про скорочення постачання газу, а потім про припинення його постачання підтвердили в уряді та польській нафтогазовій компанії PGNiG.

Призупинення постачання пов'язане з відмовою проводити розрахунки за газ у російських рублях, про що вчора заявив уповноважений уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Петро Наїмський.

На думку PGNiG, вищезгадане призупинення постачання природного газу є порушенням Ямальського контракту, тому будуть вжиті відповідні кроки для відновлення постачання.

У той же час Компанія залишає за собою право пред'являти претензії у зв'язку з вищезгаданим призупиненням постачання природного газу і використовуватиме для цієї мети всі свої договірні права.

У національному міністерстві клімату Польщі вже сформована кризова група, яка має обговорити ситуацію, що склалася, і знайти рішення.

Так званий «Ямальський контракт» був укладений між PGNiG та «Газпромом» 25 вересня 1996 року (постачання здійснюється газопроводом «Ямал-Європа»), його дія закінчується 31 грудня 2022 року. У документі обумовлюються обов'язки сторін щодо експорту та імпорту природного газу.



