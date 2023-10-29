Росія організувала в білорусі навчання операторів дронів - ЦНС

Немає сумнівів щодо причетності білорусі до війни в Україні. На сьогодні росія під приводом продовження військових навчань зберігає свою військову присутність у білорусі.
Як повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), російські інструктори, які прибувають до білорусі, ведуть активну підготовку операторів БПЛА, у тому числі і для білоруської армії.
Зазначається, що інструктори прибувають до 927 центрів підготовки БпЛА (в/ч 92504, Береза Брестської області). Там уже експлуатуються російські безпілотні авіаційні системи різних модифікацій Supercam S100, S150, S350.
Раніше соцмережі писали, що у білорусі перебувають близько 2000 російських військових.
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