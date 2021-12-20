Росія "очорнює" українського посла і Посольство України в Латвії

Росія розгорнула цілеспрямовану діяльність, яка дискредитує Олександра Міщенка - українського посла в Латвії.
Про це повідомляє на Facebook Посольство України в Латвії.
Дискредитація посла стосується його позиції щодо "Об'єднання українських товариств Латвії". Це організація, якою керували з Кремля.
Там пояснили, що мова йде про відеоматеріали 40-хвилинного інтерв'ю Міщенка для Radio Baltkom від 30 квітня 2019 року.
Нагадаємо, 13 березня рада директорів Світового конгресу українців виключила зі свого складу "Об'єднання українських товариств Латвії".
Організація пропагувала антиукраїнську інформацію в соціальних мережах, участь в акціях організацій, які керуються ідеологією "русского мира".
Крім того, поширювала дезінформацію про війну на Донбасі, дискредитувала Революцію Гідності тощо.
Також відомо, що організація співпрацювала з російськими пропагандистськими ЗМІ.
Організація пропагувала антиукраїнську інформацію в соціальних мережах, участь в акціях організацій, які керуються ідеологією "русского мира".
Крім того, поширювала дезінформацію про війну на Донбасі, дискредитувала Революцію Гідності тощо.
Також відомо, що організація співпрацювала з російськими пропагандистськими ЗМІ.
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