Росія "очорнює" українського посла і Посольство України в Латвії

06:24 06 квітень Київ, Україна

Росія розгорнула цілеспрямовану діяльність, яка дискредитує Олександра Міщенка - українського посла в Латвії.



Про це повідомляє на Facebook Посольство України в Латвії.



Дискредитація посла стосується його позиції щодо "Об'єднання українських товариств Латвії". Це організація, якою керували з Кремля.

"Проросійські сили почали кампанію з дискредитації посла і посольства України шляхом компіляції і фальсифікації висловлювань посла з відкритих джерел, інтерв'ю тощо", - розповіли у відомстві.

Там пояснили, що мова йде про відеоматеріали 40-хвилинного інтерв'ю Міщенка для Radio Baltkom від 30 квітня 2019 року.

"Поява подібного роду матеріалів в черговий раз свідчить про антиукраїнську сутність так званої української організації "Об'єднання українських товариств Латвії", яка насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", - відзначили в посольстві.

Нагадаємо, 13 березня рада директорів Світового конгресу українців виключила зі свого складу "Об'єднання українських товариств Латвії".



Організація пропагувала антиукраїнську інформацію в соціальних мережах, участь в акціях організацій, які керуються ідеологією "русского мира".



Крім того, поширювала дезінформацію про війну на Донбасі, дискредитувала Революцію Гідності тощо.



Також відомо, що організація співпрацювала з російськими пропагандистськими ЗМІ.