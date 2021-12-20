Росія "очорнює" українського посла і Посольство України в Латвії

06:24 06 квітень Київ, Україна

Росія розгорнула цілеспрямовану діяльність, яка дискредитує Олександра Міщенка - українського посла в Латвії.

Про це повідомляє на Facebook Посольство України в Латвії.

Дискредитація посла стосується його позиції щодо "Об'єднання українських товариств Латвії". Це організація, якою керували з Кремля.
"Проросійські сили почали кампанію з дискредитації посла і посольства України шляхом компіляції і фальсифікації висловлювань посла з відкритих джерел, інтерв'ю тощо", - розповіли у відомстві.
Там пояснили, що мова йде про відеоматеріали 40-хвилинного інтерв'ю Міщенка для Radio Baltkom від 30 квітня 2019 року.
"Поява подібного роду матеріалів в черговий раз свідчить про антиукраїнську сутність так званої української організації "Об'єднання українських товариств Латвії", яка насправді працює в інтересах країни-агресора Росії", - відзначили в посольстві.
Нагадаємо, 13 березня рада директорів Світового конгресу українців виключила зі свого складу "Об'єднання українських товариств Латвії".

Організація пропагувала антиукраїнську інформацію в соціальних мережах, участь в акціях організацій, які керуються ідеологією "русского мира".

Крім того, поширювала дезінформацію про війну на Донбасі, дискредитувала Революцію Гідності тощо.

Також відомо, що організація співпрацювала з російськими пропагандистськими ЗМІ.