Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства України в Москві

17:51 26 квітень Київ, Україна

У відповідь на «недружні дії» української сторони, Російська Федерація оголосила українського посла персоною нон грата.

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.

«У зв'язку з недружніми діями української сторони, яка 19 квітня оголосила persona non grata співробітника посольства Російської Федерації в Києві, і на основі принципу взаємності за діяльність, несумісну з дипломатичним статусом, persona non grata оголошений співробітник посольства України в Росії», - йдеться в заяві.

Дипломат повинен покинути Росію до кінця дня 30 квітня. У МЗС додали, що попередили українську сторону про те, що в разі «ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв» будуть відбуватися додаткові заходи щодо персоналу українських посольств і консульств в Росії.