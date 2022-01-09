Росія оголосила персоною нон грата співробітника посольства України в Москві

У відповідь на «недружні дії» української сторони, Російська Федерація оголосила українського посла персоною нон грата.
Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.
Дипломат повинен покинути Росію до кінця дня 30 квітня. У МЗС додали, що попередили українську сторону про те, що в разі «ворожих дій проти співробітників російських дипломатичних і консульських представництв» будуть відбуватися додаткові заходи щодо персоналу українських посольств і консульств в Росії.
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