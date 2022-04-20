Росія оголосила персонами нон грата дипломатів чотирьох європейських країн

09:07 20 квітня Київ, Україна

Росія вишле співробітників дипломатичних місій Австрії, Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. Ці заходи є відповіддю на визнання персонами нон грата російських дипломатів на тлі війни в Україні.



МЗС оголосило 15 дипломатів з Нідерландів «персонами нон грата» і дало їм два тижні на від'їзд. Такий же термін москва дала співробітникам посольства Бельгії у зв'язку з рішенням вислати минулого місяця 21 члена російської дипмісії. У заяві міністерства не зазначено, скільки бельгійських дипломатів мають залишити країну. Ті ж заходи вжито щодо одного представника посольства Люксембургу.



Крім того, москва оголосила персонами нон грата чотирьох австрійських дипломатів. Вони мають залишити країну в строк до неділі. Тиждень тому москву відвідував канцлер Австрії Карл Нехаммер. Він став першим європейським лідером, який зустрівся з володимиром путіним з того часу, як 24 лютого кремль розпочав вторгнення в Україну.



З початку війни в Україні західні країни вислали близько 300 російських дипломатів. Ситуація вже стала найсерйознішою дипломатичною кризою в історії країни. На початку квітня країни Європи вислали понад 200 російських дипломатів за 48 годин. У мзс росії тоді назвали рішення Нідерландів "безпідставним", а крок Бельгії - "провокаційним". Висилка Австрією чотирьох росіян «завдала серйозних збитків як двостороннім відносинам, так і міжнародному престижу Австрії», стверджували в москві.