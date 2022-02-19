Росія оголосила про закінчення військових навчань у Криму

14:49 16 лютий Київ, Україна

Росія в середу заявила, що військові навчання в анексованому Москвою Криму закінчилися і що солдати повертаються в свої гарнізони наступного дня після того, як вона оголосила про перше виведення військ від кордонів України.



«Підрозділи Південного військового округу, завершивши участь у тактичних навчаннях, висуваються до пунктів постійної дислокації», — йдеться у повідомленні Міноборони Москви.



Державне телебачення показало кадри військових частин, що перетинають міст, що з'єднує підконтрольний Росії півострів із материком.



У заяві йдеться, що танки, БМП та артилерія залишають Крим залізницею.



Це сталося наступного дня після того, як Москва заявила, що відводить частину військ, дислокованих на кордонах України.



Але західні лідери, як і раніше, стурбовані тим, що Росія все ще може завдати удару по Україні, а президент США Джо Байден попередив у вівторок, що напад Москви залишається «дуже ймовірним».



Байден сказав, що, незважаючи на заяви Росії раніше того ж дня, Вашингтону та його союзникам ще доведеться перевірити правдивість виведення десятків тисяч військовослужбовців, які, за його словами, Москва зараз зібрала вздовж кордону з Україною.