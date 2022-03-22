Росія звинувачує США у постачанні зброї. Посол США у РФ отримав ноту протесту

10:07 22 березня Київ, Україна

Міністерство закордонних справ Росії заявляє, що відносини Російської Федерації із США зараз перебувають на межі розриву. Про це пише "РІА Новини".



Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков звинуватив у нинішній міждержавній кризі Сполучені Штати. За його словами, причиною є факт надання США зброї для України, яка вже три тижні воює проти Росії.



«Їм (США – ред.) просто потрібно зупинитися у своїй ескалації як вербальній, так і з погляду накачування київського режиму озброєнням», – упевнений Рябков.



Тому, зазначив заступник Лаврова журналістам, для нормалізації відносин між Росією та США мають зробити відповідні кроки – «позитивно вплинути на Київ» та припинити «виробляти загрози на адресу Росії» – саме американська сторона.



Втім, сам Рябков і заявив, що не просто сумнівається у реальності таких кроків, а впевнений – цього взагалі не станеться.



При цьому заступник глави МЗС Росії упевнений, що навіть нинішнє ставлення Сполучених Штатів до Російської Федерації жодним чином не вплине на «рішучість рухатися до досягнення цілей, що стоять перед спеціальною військовою операцією (так Росія називає розв'язану нею в Україні війну – ред.)».



Рябков також пообіцяв, що попри «низхідний тренд» у відносинах двох країн Росія все одно зможе адаптуватися до тих санкцій, які були введені західним світом проти неї після початку повномасштабної війни в Україні.



Всі претензії до американської сторони були передані послу США у Росії за допомогою офіційної ноти.