Росія звинуватила Захід у підготовці «провокацій» в Україні

16:49 20 січень Київ, Україна

Прес-секретар МЗС Росії Марія Захарова заявила, що заяви України та Заходу про швидкий напад Росії на Україну були «прикриттям для проведення власних масштабних провокацій, зокрема воєнного характеру».



"Вони можуть мати вкрай трагічні наслідки для регіональної та глобальної безпеки", - сказала Захарова.



Вона вказала на доставку зброї в Україну британськими військово-транспортними літаками в останні дні, заявивши, що Україна сприймає західну військову допомогу як карт-бланш на військову операцію на Донбасі.



Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що загроза США можливого відключення Росії від світової банківської системи може спонукати Україну застосувати чинність для відновлення контролю над східним регіоном.. «Це може вселити неправдиві надії в гарячі голови деяких представників українського керівництва, які можуть вирішитись на тихий перезапуск громадянської війни у своїй країні», — заявив Пєсков у ході селекторної наради з журналістами.



Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Україну в середу, щоб запевнити її у підтримці Заходу. У четвер він вирушив до Берліна, щоб зустрітися зі своїми британськими, французькими та німецькими колегами, щоб обговорити Україну та інші питання безпеки.

Блінкен має виступити з промовою щодо української кризи у столиці Німеччини, а потім вилетіти до Женеви, де у п'ятницю він зустрінеться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.