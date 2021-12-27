Росія звинуватила Україну та Захід у військових провокаціях у повітряному та водному просторі Криму

Окупаційна влада Криму заявила про зростання рівня напруженості в Чорноморському регіоні після запуску українською владою та країнами Заходу «Кримської платформи».
Таку заяву зробив постійний представник Криму за президента Росії Георгій Мурадов в інтерв'ю газеті "Известия".
На думку Мурадова, "Кримська платформа" стала юридичним обґрунтуванням агресивних дій Заходу в регіоні та передбачає комплексні дії проти Росії.
Нагадаємо, незважаючи на запеклий опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму та міста Севастополь».
Нагадаємо, незважаючи на запеклий опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму та міста Севастополь».
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