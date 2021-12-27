Росія звинуватила Україну та Захід у військових провокаціях у повітряному та водному просторі Криму

08:42 27 грудень Київ, Україна

Окупаційна влада Криму заявила про зростання рівня напруженості в Чорноморському регіоні після запуску українською владою та країнами Заходу «Кримської платформи».

Таку заяву зробив постійний представник Криму за президента Росії Георгій Мурадов в інтерв'ю газеті "Известия".

«Підписавши документ, учасники «Кримської платформи» – а вона не просто так називається «платформа з деокупації Криму» – за останні два-три місяці ведуть активну роботу щодо її виконання. Звідси й активні провокації з морського та повітряного простору у Кримському регіоні», – заявив постпред.

На думку Мурадова, "Кримська платформа" стала юридичним обґрунтуванням агресивних дій Заходу в регіоні та передбачає комплексні дії проти Росії.



Нагадаємо, незважаючи на запеклий опір Росії, 23 серпня у Києві відбувся саміт Кримської платформи за участю делегатів із 46 країн. У спільній декларації учасники наголосили, що працюватимуть для «мирного припинення тимчасової окупації РФ території Криму та міста Севастополь».