Росія обходить санкції та продає метал у ЄС - ЗМІ

18:49 10 серпня Київ, Україна

Країна-агресор росія продовжує експортувати свою металопродукцію до країн Євросоюзу, незважаючи на санкції, запроваджені у зв'язку з її вторгненням до України. Про це пише бельгійське видання De Morgen у своєму репортажі з металургійного комбінату Запоріжсталь.



За даними видання, з початку війни для України значно ускладнився експорт до ЄС. Основний шлях доставки продукції – морські порти – заблоковані російськими військами. Альтернативою є залізниця, але це не лише дорожче, а й займає набагато більше часу, ніж раніше. Насамперед залізницею перевозять пасажирів і військову техніку, а лише потім вантажі.



Видання стверджує, що більшість імпортної сталі в ЄС надходить саме з росії через різні лазівки в законодавстві та винятки з правил. Наприклад, коли європейські країни закуповують сталь – частково як готовий продукт, а частково як напівфабрикат, який отримує нову етикетку від продавців з інших країн, або якщо ховається походження. Також у Бельгії російські напівфабрикати прокочують, після чого готову сталь перепродують.



На початку цього року Євросоюз скоротив імпорт російських сталевих продуктів на 60%, порівняно з 2022 роком, за даними Eurostat. Бельгія дотримується цієї тенденції: на початку цього року країна імпортувала напівфабрикатів на суму 179,28 млн євро, що майже на 40% менше у порівнянні з попереднім роком.



Відомо, що Євросоюз ухвалив уже 11 пакетів санкцій, але для металопродукції зроблено багато винятків. Чавун та руда взагалі не потрапили під санкції, а введення заборони щодо заготівлі та слябів відстрочили до 2024 року. При цьому росія продовжує постачати в ЄС підсанкційну продукцію, користуючись недосконалістю законодавчих норм.