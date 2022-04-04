Росія потребує досвідчених військових. У країні розпочалася мобілізація колишніх військовослужбовців

07:56 04 квітня Київ, Україна

Військово-політичним керівництвом Росії розпочато заходи прихованої мобілізації резервістів, з метою приведення військових частин у штати воєнного часу. При здійсненні відбору кандидатів перевагу надають особам, які вже мають бойовий досвід.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 4 квітня.



Мобілізації підлягають рядовий, сержантський та офіцерський склад.

Також визначено основні регіони щодо мобілізації:



Краснодарський край,

Пермський край,

республіки Дагестан,

Інгушетія,

Калмикія.



Основним мотиваційним чинником для резервістів залишається матеріальне заохочення.



Крім того, серед російського населення поширюється думка, що учасники війни з Україною можуть покращити своє матеріальне становище за рахунок так званих трофеїв, тобто пограбування та мародерства.



Командування збройних сил РФ розраховує залучити під час мобілізації близько 60 тисяч людей.



Укомплектування озброєнням та військовою технікою у штати воєнного часу відбуватиметься за рахунок зняття зі зберігання застарілої техніки. Деякі зразки зберігаються на базах та складах понад 30 років.