Росія незаконно утримує 27 тисяч українських громадян у заручниках

18:55 31 травня Київ, Україна

Станом на кінець травня російська федерація незаконно утримує приблизно 27 тисяч українських громадян в заручниках. Цю інформацію озвучив Дмитро Лубинець , уповноважений Верховної Ради України з прав людини, на брифінгу, що відбувся у середу, 31 травня.

"За наявними у нас даними, понад 27 тисяч громадян перебувають у заручниках у російської федерації. Це величезна кількість українських громадян, яких фактично тримає у полоні російська влада", - наголосив Лубинець.



Він додав, що до початку повномасштабної агресивної війни росії проти України, на територіях, які зараз окуповані, проживало близько 700 тисяч дітей.

"Ми не знаємо точно, скільки з них залишилося на тимчасово окупованій території, а скільки було вивезено на територію росії. Можемо лише припускати. Однак, я впевнений, що після звільнення всіх українських територій ми зможемо хоча б приблизно визначити кількість дітей, які зараз перебувають на території росії", - зазначив Лубинець.

Водночас він наголосив, що вже встановлено факт примусової депортації не менше 19 тисяч 453 українських дітей до росії, але насправді ця цифра значно вища. Влада має лише загальне уявлення про те, де можуть перебувати ці діти.



Лубинець також повідомив про наявність підтвердження того, що через територію білорусі, за безпосередньої участі влади цієї країни, здійснювалося примусове переміщення та депортація українських дітей, цивільних заручників та військовополонених.