Росія зазнає величезних втрат, що говорить про не продуманий наступ - ISW

08:57 21 жовтня Київ, Україна

Тривають запеклі бої у районі Авдіївки. Війська Росії не залишають надії відвоювати втрачені позиції. Як йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW), 20 жовтня, у п'ятницю, ворог відновив наступ у районі Авдіївки та трохи просунувся вперед, проте зазнав значних втрат техніки та особового складу.

Наголошується, що початкова російська наступальна операція в районі Авдіївки 10 жовтня призвела до значних підтверджених втрат російської техніки.. А той факт, що російські війська перегрупувалися і відновили наступ, свідчить про те, що або військове командування Росії вважає, що вони реально можуть взяти Авдіївку, або вони погано визначають пріоритетність наступальних операцій, не зважаючи на втрати.

Геолокаційні кадри, опубліковані 20 жовтня, показують, що російські війська трохи просунулися на захід від Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Українські військові, які діють у районі Авдіївки, повідомили 20 жовтня, що за останні чотири дні знищили 200 одиниць російської бронетехніки.. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що російські війська намагаються ремонтувати пошкоджену техніку прямо на полі.

Також аналітики наводять слова російського військового блогера, який поскаржився, що ефективність російського контрбатарейного вогню поблизу Авдіївки знижується через поганий зв'язок та неможливість накопичити боєприпаси перед настанням.. Це ще одна з причин високих втрат росіян у цьому районі. Однак це не змушує їх відмовитись від своїх наступальних намірів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російські загарбники протягом доби втратили 1380 своїх військових, що є одним із найвищих показників з початку війни. Також Генштаб прозвітував про знищення за добу 55 танків, 120 бронемашин та 29 артсистем. Президент Володимир Зеленський прокоментував ці цифри, заявивши, що "саме такі втрати окупанта потрібні Україні".