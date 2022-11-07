Росія не зможе швидко відновити потенціал військової авіації - британська розвідка

У британській розвідці вважають, що росія не зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків на війні в Україні значно перевищують їхні можливості щодо виробництва нових.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.
У розвідці нагадали, що 3 листопада 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні – 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.
У розвідці нагадали, що 3 листопада 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні – 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.
У британській розвідці вважають, що ситуація навряд чи зміниться протягом кількох місяців.
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