Росія не зможе швидко відновити потенціал військової авіації - британська розвідка

09:20 07 листопада Київ, Україна

У британській розвідці вважають, що росія не зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків на війні в Україні значно перевищують їхні можливості щодо виробництва нових.
 
Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.

У розвідці нагадали, що 3 листопада 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні – 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.
"Хоча ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, відсутність переваги у повітрі росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів та підвищеним ризиком здійснення безпосередньої повітряної підтримки у щільних зонах ППО", - зазначили у відомстві.
У британській розвідці вважають, що ситуація навряд чи зміниться протягом кількох місяців.
"Втрати літаків росії, швидше за все, значно перевищують їхні можливості щодо виробництва нових планерів. Час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність росії відновити бойовий потенціал авіації", - йдеться в повідомленні.