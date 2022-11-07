Росія не зможе швидко відновити потенціал військової авіації - британська розвідка

09:20 07 листопада Київ, Україна

У британській розвідці вважають, що росія не зможе швидко відновити бойовий потенціал авіації через те, що втрати літаків на війні в Україні значно перевищують їхні можливості щодо виробництва нових.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони Великої Британії.



У розвідці нагадали, що 3 листопада 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні – 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

"Хоча ми не можемо незалежно перевірити ці цифри, відсутність переваги у повітрі росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів та підвищеним ризиком здійснення безпосередньої повітряної підтримки у щільних зонах ППО", - зазначили у відомстві.

У британській розвідці вважають, що ситуація навряд чи зміниться протягом кількох місяців.