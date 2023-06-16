Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну - Боррель

08:21 30 травня Київ, Україна





Про це під час Global RCE Conference заявив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Росія погодиться на переговори з Україною щодо припинення своєї агресії лише у тому випадку, якщо виграє війну.Про це під час Global RCE Conference заявив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель

"Я бачу явний намір росії виграти війну. Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну", - зазначив чиновник.

Він додав, що Україна та росія продовжують посилювати свої збройні сили, при цьому кількість солдатів, залучених у війну, він оцінив у 300 тисяч осіб.

"Я спостерігаю зосередження військ з обох сторін. Путін зібрав там понад 300 тисяч людей - удвічі більше, ніж було, коли він приступив до вторгнення", - наголосив Боррель.

За його словами, щоденні обстріли України, вбивства цивільного населення та знищення інфраструктури є частиною російського плану.

"Боюсь, що все це точно не відбувається випадково і без плану, і нам потрібно бути готовими до продовження конфлікту, а отже, продовжувати допомагати Україні, бо якщо ми їй не допоможемо, Україна не зможе захистити себе", - зазначив чиновник.

Європейський чиновник також виступив проти критикуючих військову допомогу Заходу Україні.