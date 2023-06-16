Росія не піде на переговори, якщо не виграє війну - Боррель

Росія погодиться на переговори з Україною щодо припинення своєї агресії лише у тому випадку, якщо виграє війну.
Про це під час Global RCE Conference заявив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Про це під час Global RCE Conference заявив високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
Він додав, що Україна та росія продовжують посилювати свої збройні сили, при цьому кількість солдатів, залучених у війну, він оцінив у 300 тисяч осіб.
За його словами, щоденні обстріли України, вбивства цивільного населення та знищення інфраструктури є частиною російського плану.
Європейський чиновник також виступив проти критикуючих військову допомогу Заходу Україні.
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