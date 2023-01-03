Росія не планує завершувати війну проти України - ГУР

Росія не має наміру завершувати війну проти України. Окупанти намагатимуться проводити нові наступи на фронті, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.
За оцінками військової розвідки України, росіяни 2023 року намагатимуться продовжувати ведення наступальних дій.
За оцінками військової розвідки України, росіяни 2023 року намагатимуться продовжувати ведення наступальних дій.
Андрій Черняк упевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити всю Донецьку область. Однак, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.
За оцінками військової розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч осіб.. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове.
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