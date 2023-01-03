Росія не планує завершувати війну проти України - ГУР

12:49 03 січня Київ, Україна

Росія не має наміру завершувати війну проти України. Окупанти намагатимуться проводити нові наступи на фронті, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.



За оцінками військової розвідки України, росіяни 2023 року намагатимуться продовжувати ведення наступальних дій.

"У жодному з напрямків їм не вдалося досягти своєї мети. Вони розуміють, що програють, але завершення війни не планують. Ми розглядаємо можливість того, що вони можуть одночасно піти з півночі чи сходу. Такі дії ворога передбачаються і наші війська готові до цього", – зазначив Черняк.

Андрій Черняк упевнений, що росіяни намагатимуться втримати сухопутний коридор до Криму та захопити всю Донецьку область. Однак, на його думку, окупантам не вдасться форсувати Дніпро, аби знову захопити Херсон.

За оцінками військової розвідки України, за наступні 4-5 місяців російська армія може втратити ще до 70 тисяч осіб.. І до таких втрат керівництво країни-окупанта готове.