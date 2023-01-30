Росія не відмовилася від намірів отримати від Ірану балістичні ракети - Юрій Ігнат

17:20 30 січня Київ, Україна

Одна з основних загроз для України, яка "висить у повітрі" і може бути реалізована, - це отримання росією іранських балістичних ракет.



Про це повідомив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

"Те, що є - росія не залишила своїх намірів отримувати від Ірану і безпілотники-камікадзе, і певним чином ракети, про які було оголошено раніше - Fateh і Zolfaghar - це балістика, проти балістики у нас немає сьогодні засобів. Але балістика у росії є у вигляді тих же ракет "Кинджалів", це фактично комплекс, але б'є по балістичній території повітряного базування. Також ракети Х-22 і ракети С-300 С-400 - зенітні ракети, що б'ють по балістичній території", - зазначив він.

Військовий пояснив, що Україна могла б знищувати російські ракети на позиціях. Інакше Силам оборони потрібні сучасні комплекси протиповітряної оборони від західних партнерів.

"Це - виклики та погрози, які сьогодні стоять. Можна знищувати їх (ракети - ред.) і на позиціях. Але наші партнери розуміють, що проти балістичних загроз потрібні засоби. Такі як Patriot PAC-3 та SAMP-T", - зауважив Юрій Ігнат.

Водночас союзники України вже висловили готовність передати комплекси.