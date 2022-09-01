Росія не має наміру закінчувати війну - Зеленський

07:58 18 серпня Київ, Україна

Президент України заявив, що переговори з рф не мають сенсу, оскільки вона не має наміру закінчувати цю війну.

Про це в середу, 17 серпня, президент заявив під час спілкування зі студентами та ЗМІ Чилі, відповідаючи на питання про відсутність держав-посередників у переговорах між Україною та рф.

"Ми роками хотіли переговорів, знаючи, що будь-якої миті може статися повномасштабне вторгнення і що ми не можемо жити постійно з тим, що буде повномасштабна війна. Ми розуміли, хто наш сусід і що загалом відбувається, але росія обрала цей шлях, шлях руйнування всього живого, що є в Україні. Їй не потрібний був жодний посередник", - зазначив він.

При цьому Зеленський порівняв росію з терористами, назвавши її "ненажерливою".

"Вони прийшли на нашу землю і розпочали цю війну, щоб просто нас знищити. Їм жодні посередники не підійдуть. Тому що їх цікавить лише одне – повністю їхнє панування в Україні, щоб нас не було, щоб не було людей, які хочуть бути незалежними. Вони не бачать нас як майбутніх членів ЄС, вони не бачать нас як членів демократичної та незалежної держави", – сказав президент.



Він наголосив, що росія сприймає Україну як колонію.