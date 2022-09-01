Росія не має наміру закінчувати війну - Зеленський
07:58 18 серпня Київ, Україна
Президент України заявив, що переговори з рф не мають сенсу, оскільки вона не має наміру закінчувати цю війну.
Про це в середу, 17 серпня, президент заявив під час спілкування зі студентами та ЗМІ Чилі, відповідаючи на питання про відсутність держав-посередників у переговорах між Україною та рф.
"Ми роками хотіли переговорів, знаючи, що будь-якої миті може статися повномасштабне вторгнення і що ми не можемо жити постійно з тим, що буде повномасштабна війна. Ми розуміли, хто наш сусід і що загалом відбувається, але росія обрала цей шлях, шлях руйнування всього живого, що є в Україні. Їй не потрібний був жодний посередник", - зазначив він.
При цьому Зеленський порівняв росію з терористами, назвавши її "ненажерливою".
"Вони прийшли на нашу землю і розпочали цю війну, щоб просто нас знищити. Їм жодні посередники не підійдуть. Тому що їх цікавить лише одне – повністю їхнє панування в Україні, щоб нас не було, щоб не було людей, які хочуть бути незалежними. Вони не бачать нас як майбутніх членів ЄС, вони не бачать нас як членів демократичної та незалежної держави", – сказав президент.
Він наголосив, що росія сприймає Україну як колонію.
"Вони не люди. Які можуть бути посередники між людьми та звіром? Ви не знайдете посередників, бо росія не хоче закінчувати цю війну", - додав Зеленський.
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