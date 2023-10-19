Росія не може захистити Кримський міст через винахідливість СБУ - британська розвідка

11:27 19 жовтня Київ, Україна

Незважаючи на те, що Кримський міст залишатиметься життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації Криму та його сил на півдні України, зараз він є значним тягарем з точки зору безпеки, який потребує комплексного захисту. Зокрема, йдеться про використання росіянами систем протиповітряної оборони та екіпажів, які інакше були б розгорнуті в інших місцях.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані британської розвідки.

"Впевненість російських силовиків у своїй здатності захистити цю велику і вразливу структуру і надалі піддаватиметься загрозі через винахідливість українських військових та Служби безпеки", - йдеться у звіті британських розвідників.

Зазначається, що 14 жовтня віцепрем'єр-міністр рф марат хуснуллін заявив, що пошкодження від удару України по Кримському мосту у липні 2023 року було усунуто достроково.