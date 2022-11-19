Росія не готова до миру в Україні - Боррель

13:59 18 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє Reuters. Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні неможливий, поки росія не виведе свої війська, але кремль не демонструє жодних ознак готовності до цього.Про це повідомляє Reuters.

"Я боюся, що росія не готова піти, і доки вона не піде, мир буде неможливий. Саме росія має зробити мир можливим. Агресор має піти, якщо він хоче міцного миру", - додав Боррель.

"Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, що більше, дії української сторони щодо відмови від узгодженого розуміння тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж треба говорити", - заявив пєсков.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сказав, що заява кремля про обстріл української енергетичної інфраструктури "має відкрити очі деяким країнам".