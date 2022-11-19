Росія не готова до миру в Україні - Боррель

Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що мир в Україні неможливий, поки росія не виведе свої війська, але кремль не демонструє жодних ознак готовності до цього.
Про це повідомляє Reuters.
Про це повідомляє Reuters.
Прессекретар президента росії дмитро пєсков заявив, що російські військові завдають ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України через "відмову" нашої влади від переговорів.
Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сказав, що заява кремля про обстріл української енергетичної інфраструктури "має відкрити очі деяким країнам".
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