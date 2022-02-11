Росія назвала ультиматуми та погрози з боку Заходу «дорогою в нікуди»

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що погрози Заходу на адресу Москви не допоможуть зменшити напруженість навколо України.
"Ідеологічні підходи, ультиматуми, погрози - це шлях у нікуди", - сказав Лавров на початку переговорів зі своєю британською колегою Ліз Трасс у Москві.
Переговори між Лавровим та Трасс у Москві у четвер — це останній раунд дипломатичних зустрічей, спрямованих на деескалацію напруженості навколо України.
Західні лідери звинуватили Росію у зосередженні військ навколо кордонів їхнього колишнього радянського союзника напередодні можливого вторгнення.
Лавров звинуватив дипломатів у європейських столицях та Вашингтоні в тому, що вони все частіше використовують загрози та ультиматуми щодо Росії, і назвав такий підхід недипломатичним.
Лавров назвав свою зустріч із Трасс – перший візит міністра закордонних справ Великобританії до Росії з 2017 року – «безпрецедентною».
Він сказав, що якщо Великобританія захоче покращити відносини з Москвою, «ми, звичайно, відповімо взаємністю», додавши, що двосторонні відносини між країнами були «найменш ефективними за останні роки».
У своєму вступному слові Трасс заявила, що Великобританія "не може ігнорувати" нарощування військ на кордоні з Україною або "спроби підірвати суверенітет України".
"Є альтернативний шлях, дипломатичний шлях, який дозволяє уникнути конфлікту та кровопролиття", - сказала вона.
«Я тут, щоб закликати Росію піти цим шляхом», — додала Трасс.
Візит Трасс до Москви є останнім у низці дипломатичних зусиль Заходу цього тижня, спрямованих на запобігання російському вторгненню в Україну.
"Ідеологічні підходи, ультиматуми, погрози - це шлях у нікуди", - сказав Лавров на початку переговорів зі своєю британською колегою Ліз Трасс у Москві.
Переговори між Лавровим та Трасс у Москві у четвер — це останній раунд дипломатичних зустрічей, спрямованих на деескалацію напруженості навколо України.
Західні лідери звинуватили Росію у зосередженні військ навколо кордонів їхнього колишнього радянського союзника напередодні можливого вторгнення.
Лавров звинуватив дипломатів у європейських столицях та Вашингтоні в тому, що вони все частіше використовують загрози та ультиматуми щодо Росії, і назвав такий підхід недипломатичним.
Лавров назвав свою зустріч із Трасс – перший візит міністра закордонних справ Великобританії до Росії з 2017 року – «безпрецедентною».
Він сказав, що якщо Великобританія захоче покращити відносини з Москвою, «ми, звичайно, відповімо взаємністю», додавши, що двосторонні відносини між країнами були «найменш ефективними за останні роки».
У своєму вступному слові Трасс заявила, що Великобританія "не може ігнорувати" нарощування військ на кордоні з Україною або "спроби підірвати суверенітет України".
"Є альтернативний шлях, дипломатичний шлях, який дозволяє уникнути конфлікту та кровопролиття", - сказала вона.
«Я тут, щоб закликати Росію піти цим шляхом», — додала Трасс.
Візит Трасс до Москви є останнім у низці дипломатичних зусиль Заходу цього тижня, спрямованих на запобігання російському вторгненню в Україну.
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