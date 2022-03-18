Росія порушує права людини: тортури і переслідування зафіксовані в звіті секретаря ООН про ситуацію в Криму

11:50 20 червня Київ, Україна

Перша заступниця глави Міністерства закордонних справ України Еміне Джеппар опублікувала в своїх соціальних мережах інформацію про свіжий звіт ООН про права людини на території окупованого Криму. Звіт підготував генеральний секретар ООН для сесії Ради, яка почне свою роботу 21 червня 2021 року.

"Доповідь фіксує тривалі практики незаконного переслідування кримчан, застосування тортур для самообмови, переміщення незаконно засуджених на територію Росії, безкарність органів російської окупаційної влади, в тому числі ФСБ", - повідомила вона.

За її словами, окремо зазначається ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема, для наступу на свободу ЗМІ і позбавлення житла кримчан, що є фактично однією з форм примусової зміни демографічного складу населення.

Російське беззаконня включає також наступ на релігійні свободи, зокрема, мова йде про переслідування Православної церкви України, повідомила заступниця глави МЗС України.