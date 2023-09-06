Росія нарощує виробництво ракет, але не може компенсувати втрати на війні - ГУР

11:48 28 серпня Київ, Україна

Заступник начальника ГУР Міноборони України генерал-майор Вадим Скибицький повідомив, що у серпні росія планує випустити близько 118 ракет, включаючи 6 Кинджалів, 30 Іскандерів-М, 12 Іскандерів-К, 20 Калібрів, 40 Х-101 та 10 модернізованих Х-32.



Проте, за словами Скибицького, фактичний випуск деяких моделей ракет відстає від планів. Зокрема, виробництво Кинджалів та Х-32 йде повільніше, ніж планувалося.



У ГУР вважають, що зараз у росії залишається щонайменше 585 ракет, які можуть уразити цілі на відстані понад 500 кілометрів.



Скибицький зазначив, що росія змушена переглядати тактику ударів через обмеженість запасів та виробництво певних видів ракет.



Зокрема, російські війська стали ретельніше обирати цілі та приділяти більше уваги визначенню маршрутів прольоту крилатих ракет та БПЛА з метою подолання системи ППО України.



Крім того, росія почала швидше приймати рішення про завдання ударів.



За словами Скибицького, ворог навчається та починає застосовувати нові підходи та тактичні прийоми.