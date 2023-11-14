Росія нарощує обсяги дезінформації про Україну в європейських ЗМІ

09:39 14 листопада Київ, Україна

За 9 місяців 2023 року у ЗМІ шести європейських країн – Німеччини, Італії, Чехії, Словаччини, Угорщини та Польщі – виявили 8296 російських фейків. Це вдвічі більше, ніж у минулому році, коли виявили 4836 фейків.

Майже два роки український фактчекінговий проєкт VoxCheck моніторить російську дезінформацію у шести країнах Європи, створивши базу російської дезінформації Propaganda Diary, в якій зібрані результати моніторингу та найнебезпечніші тренди в проросійській риториці.

Здебільшого виявлені фейки та маніпуляції, співзвучні з головними наративами російських дезінформаційних кампаній.



VoxCheck виділив 27 дезінформаційних наративів та 367 фейків, які поширювали у 93 медіа з різних країн. Загальна кількість дезінформаційних кейсів з 24 лютого 2022 року до жовтня 2023-го — 13 131. Причому в 2023 році помітне суттєве зростання кейсів у кожній із країн: якщо з 24 лютого 2022-го по січень 2023-го виявили 4836 фейків (403 кейси щомісяця), то вже з лютого по жовтень 2023 року було 8290 кейсів.



Найбільше дезінформації про Україну поширювалось у медіа з Польщі (3242 кейси), Угорщини (2242) та Словаччини (2155). Трьома найпопулярнішими наративами виявилися "Захід контролює Україну та використовує її у своїх цілях" (1584), "Дії України та Заходу змусили росію розпочати війну" (1347), "Нацизм в Україні" (1322).



Перший наратив — "Захід контролює Україну та використовує її у своїх цілях". Проросійські сили в Україні роками розповідали про "зовнішнє управління над країною", проте в європейських медіа не завжди вдаються до цитування росіян чи колаборантів. Для просування цього наративу запрошують і "шановних" спікерів на кшталт американців Джеффрі Сакса або Скотта Ріттера, які прогнозують, що США перетворять Україну на "новий Афганістан" — неспроможну державу, громадяни якої "вмиратимуть за геополітичні цілі Америки".



У рамках наративу "Дії України та Заходу змусили росію розпочати війну" звучали типові виправдання агресії: "Україна вісім років бомбила Донбас", "розширення НАТО загрожує росії", "Україна готувалася першою напасти на росію", "Захід обдурив росію" і т.д. Звинувачення жертви ("вони самі винні!") — класична тактика росіян, яка неодноразово використовується проти країн, які постраждали від російської імперськості.



Також проросійські пропагандисти продовжують шукати "нацистів" в Україні. Якщо до повномасштабного вторгнення атаки були переважно спрямовані проти окремих українських політиків чи військових, наприклад азовців, то у 2022-2023 роках нацистами називають чи не кожного українця, готового чинити опір російській агресії.

Тренди дезінформації у Європі

Перший тренд – сталість проросійських наративів. Деякі джерела продовжують повторювати фейки, вигадані ще 2014 року. Наприклад, Роберт Фіцо, новий прем'єр-міністр Словаччини, повторив фейк російської пропаганди під час передвиборчої кампанії: мовляв, "війна в Україні розпочалася 2014 року, коли українські "нацисти" та "фашисти" почали вбивати росіян на Донбасі".



У проросійських виданнях Революцію Гідності досі вважають державним переворотом, російську агресію з 2014 року – громадянською війною, а підрозділ "Азов" називають батальйоном, хоча на початку повномасштабного вторгнення він уже був полком, а тепер розширився до бригади. Доказ сталості наративів — вищезгадані три наймасовіші за період моніторингу. Усі вони пропагувалися росією з 2014 року.



З іншого боку, проросійські медіа іноді актуалізують старі наративи через нові інфоприводи. Наприклад, через війну між Ізраїлем та ХАМАС: з'являються фейки про те, як у бійців ХАМАС начебто знайшли зброю, передану Україні, або про те, як Ізраїль фабрикує військові злочини, "як Україна це зробила в Бучі".



Інший приклад — актуалізація наративів через нові військові злочини. Росія їх щодня робить в Україні. І майже кожен супроводжується фейками, що збігаються зі старим наративом: "росія не вчиняє військових злочинів в Україні", "росія не причетна до знищення Каховської ГЕС", "Україна влаштовує постановки, щоб звинуватити рф у злочинах", "Депортація українських дітей у росію не є воєнним злочином".



Другий тренд — проросійське та євроскептичне політичне середовище посилює поширення дезінформації. Найнебезпечніша ситуація в країнах, де частина політиків прямо чи опосередковано просувають російський порядок денний — Польщі, Словаччині, Угорщині. У перші дві осені 2023 року відбулися парламентські вибори, під час яких звучали проросійські тези: заклики до припинення або зменшення підтримки України, дискримінаційні заяви щодо українських біженців у Європі. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан – один із розповсюджувачів російської пропаганди в ЄС. Наприклад, у жовтні 2023 року він під час зустрічі з путіним назвав російське вторгнення "військовою операцією".



У результаті європейські ЗМІ можуть розповсюджувати дезінформацію, цитуючи політиків власних країн, якщо не додають до публікації фактчекінгу політичних заяв. Крім того, коли проросійські тези лунають на найвищому рівні, в очах аудиторії такі заяви набувають більшої легітимності.



Третій тренд – пропаганда сильніше позначається на вразливих темах, пов'язаних з Україною та російським вторгненням. Проросійські ЗМІ шукають питання, до яких найбільш уразлива європейська та українська аудиторії: корупція в Україні, ризики зменшення підтримки України на Заході, очікування контрнаступу. Дезінформаційні медіа не просто констатують проблеми, а виривають їх із контексту, перебільшують, створюють на основі цих історій теорії змови чи інформаційно-психологічні операції та спрямовують їх проти різних аудиторій. Так, нейтральна теза: "в Україні є проблеми з корупцією" перетворюється у світі пропаганди на "Україна - найбільш корумпована країна світу", "Всі українці - корумповані" або "Україна - неспроможна держава".

Висновок

Кількість дезінформаційних повідомлень різниться залежно від держави, політичних обставин, активності проросійських ЗМІ. Утім, у всіх шести країнах VoxCheck визначив загальні тенденції.



Наймасовішими в європейських медіа стали наративи, придумані росією ще у 2014 році – контроль Заходу над Україною, виправдання агресії проти України та "нацизм в Україні". Проросійські європейські ресурси роблять те саме, що й російські державні медіа: будують паралельну реальність, яка складається з посилань на старі історії. Однак у цьому є і перевага для фейкоробів: те, що більше, частіше, інтенсивніше повторюється, краще запам'ятовується і ефективніше приживається серед аудиторії. У той самий час у рамках наративів з'являються нові фейки, коли пропагандисти реагують на актуальні інфоприводи.



Поширенню дезінформації про Україну сприяє проросійське чи євроскептичне політичне середовище. Найбільші ризики у країнах, де політики прямо чи опосередковано просували антиукраїнські заяви. Медіа теж долучалися до цих інформаційних атак, коли цитували політиків чи брали участь у політичних дискусіях. Найнебезпечнішими ж залишаються фейки, які підривають в аудиторії впевненість у підтримці України.