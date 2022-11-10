Росія направляє в Україну сирійських бойовиків для зміцнення своєї оборони

11:26 10 листопада Київ, Україна

За останні кілька місяців росія відправила в Україну більше 500 досвідчених сирійських бойовиків, набраних з урядових підрозділів, які раніше підтримувала і навчала для війни з опозиційними силами і угрупованнями ІДІЛ у Сирії.





За їхніми словами, серед них є представники 25-ї дивізії сил спеціального призначення, яка відома як "Сили тигра", "П'ятого корпусу" та "Ліва аль-Кудс", що складається переважно з палестинських сирійців.



Представник сирійського уряду на умовах анонімності розповів MEE, що росія завербувала сирійців, у тому числі колишніх повстанців, через свої сили спеціального призначення та ПВК "Вагнера". За його словами, близько 1000 сирійських бійців прибули до росії для навчання, проте лише половина з них поїхала до України.



Чиновник сказав, що основним завданням сирійських бойовиків є забезпечення безпеки та захисту районів, якими керує ПВК "Вагнера" та інших військових підрозділів у Луганську та Донецьку, але їх можуть викликати на фронт для ведення бойових дій, якщо виникне надзвичайна чи нагальна потреба.



Водночас обізнані джерела повідомляють, що сирійських найманців не відправляють на передову через можливі проблеми з координацією та мовним бар'єром. Про це повідомляє британське видання Middle East Eye із посиланням на власні джерела.За їхніми словами, серед них є представники 25-ї дивізії сил спеціального призначення, яка відома як "Сили тигра", "П'ятого корпусу" та "Ліва аль-Кудс", що складається переважно з палестинських сирійців.Представник сирійського уряду на умовах анонімності розповів MEE, що росія завербувала сирійців, у тому числі колишніх повстанців, через свої сили спеціального призначення та ПВК "Вагнера". За його словами, близько 1000 сирійських бійців прибули до росії для навчання, проте лише половина з них поїхала до України.Чиновник сказав, що основним завданням сирійських бойовиків є забезпечення безпеки та захисту районів, якими керує ПВК "Вагнера" та інших військових підрозділів у Луганську та Донецьку, але їх можуть викликати на фронт для ведення бойових дій, якщо виникне надзвичайна чи нагальна потреба.Водночас обізнані джерела повідомляють, що сирійських найманців не відправляють на передову через можливі проблеми з координацією та мовним бар'єром.

"Вони не зможуть нормально спілкуватися з іншими російськими полками на відкритому полі бою, і, наприклад, російська артилерія може вразити їх. Будуть проблеми з поведінкою, оскільки лінія фронту є досить великою територією", - сказав співрозмовник видання.

MEE зазначає, що сирійські бойовики служать під керівництвом військового підрядника "Щит" та дочірньої групи "Вагнера" "Оперативна група "Русич", за якою закріпилася репутація неонацистського угрупування.



За даними видання, вже є повідомлення про втрати сирійців на сході України, хоча вони не воюють на передовій. За даними Сирійської обсерваторії з прав людини в Лондоні, з вересня загинули дев'ятеро бійців з "Ліва аль-Кудс" та "Сил тигра".



Водночас у сирійському уряді кажуть, що кількість загиблих становить щонайменше 50 людей.