Росія направила воювати в Україні нову ПВК Шторм Z із ув'язнених

09:50 28 травня Київ, Україна

Після того, як ПВК Вагнер значно скоротила свій склад під Бахмутом, керівництво росії створило ще одну подібну компанію ПВК Шторм Z та направило на війну проти України. За традицією "нових" бойовиків наймали у в'язницях та таборах. Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий ЗСУ, який воює на Сватівському напрямку на Луганщині, Юрій Федоренко.

За словами Федоренка, це люди, позбавлені волі на території російської федерації. Їх збирають у значній кількості та додають до регулярних підрозділів російських окупаційних військ.

"Застосовують переважно для так званих "м'ясних штурмів". Тобто завдання саме цих "військовослужбовців", якщо так можна про них сказати - максимально наблизитися до Сил оборони та "закопатися" хоча б на штик лопати. Потім вони ліквідуються, на їхнє місце приходять наступні", - сказав Федоренко.

За словами військового, таких "м'ясних штурмів" може бути 10-12 за один день плюс додатково вночі. Противник намагається максимально "закопатися". Один окоп можуть вирити три окупанти, тому що попередні два ліквідуються Силами оборони.

"Рівень мотивації для бойових дій у цих військових невисокий, але система примусу працює так, що вони здійснюють ударно-штурмові дії, і є загроза", - зазначив військовий.

Раніше в ISW оцінили наслідки відступу "вагнерівців" із Бахмута. Аналітики вважають, що такі ротації військ росії знизять темпи їхніх наступальних операцій на лінії Авдіївка – Донецьк.