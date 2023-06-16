Росія направила воювати в Україні нову ПВК Шторм Z із ув'язнених

Після того, як ПВК Вагнер значно скоротила свій склад під Бахмутом, керівництво росії створило ще одну подібну компанію ПВК Шторм Z та направило на війну проти України. За традицією "нових" бойовиків наймали у в'язницях та таборах. Про це в ефірі національного телемарафону розповів військовий ЗСУ, який воює на Сватівському напрямку на Луганщині, Юрій Федоренко.
За словами Федоренка, це люди, позбавлені волі на території російської федерації. Їх збирають у значній кількості та додають до регулярних підрозділів російських окупаційних військ.
За словами військового, таких "м'ясних штурмів" може бути 10-12 за один день плюс додатково вночі. Противник намагається максимально "закопатися". Один окоп можуть вирити три окупанти, тому що попередні два ліквідуються Силами оборони.
Раніше в ISW оцінили наслідки відступу "вагнерівців" із Бахмута. Аналітики вважають, що такі ротації військ росії знизять темпи їхніх наступальних операцій на лінії Авдіївка – Донецьк.
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