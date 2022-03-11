«Росія наймає 16 000 колишніх бойовиків ІДІЛ, щоб вони воювали проти мирних громадян України», - Подоляк

14:57 11 березень Київ, Україна

Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що близько 16 тисяч добровольців з Близького Сходу виявили бажання приїхати до "ЛНР" та "ДНР" для участі у "визвольному русі". Цю заяву він зробив на засіданні Радбезу.

Президент Росії Володимир Путін наказав Шойгу допомогти їм дістатися "в зону бойових дій", аргументувавши це відправкою "найманців" в Україну країнами Заходу всупереч "всяким нормам міжнародного права".

Путін також схвалив пропозицію Шойгу передати "ДНР" та "ЛНР" засоби протиповітряної оборони та протитанкові ракетні комплекси, а також трофейну українську та західну зброю, у тому числі комплекси Javelin та Stinger.
 
Інформацію підтвердив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
Про плани Росії відправити на війну в Україні сирійських найманців повідомив 6 березня The Wall Street Journal з посиланням на американські урядові джерела. Стверджувалося, що йдеться про бійців із досвідом ведення боїв у міських умовах.