Росія має намір завезти робітників з КНДР на ТОТ сходу України - ЦНС

07:31 18 вересня Київ, Україна

За результатами зустрічі президента росії володимира путіна і лідера КНДР Кім Чен Ина 13 вересня в Амурській області рф було підписано низку домовленостей, що стосуються тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС). Зокрема, путін умовив Кіма відкрити свої "дипломатичні представництва" у Донецьку та Луганську.

"Головне завдання цих псевдодипломатичних установ - не посилення економічної взаємодії або сприяння туризму (бо цих речей не існує в КНДР), а сприяння ввезенню на ТОТ робітників та залученню північнокорейських громадян до виконання будівельних робіт у цих регіонах", - йдеться у повідомленні.

У ЦНС зазначають, що такі дії кремля свідчать про відсутність достатньої кількості робітників з території самої росії або трудових мігрантів з Центральної Азії, яких вони могли б залучити на ТОТ, як для будівництва інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російських окупаційних військ, так і для будівництва в інтересах окупаційних адміністрацій. У Центрі спротиву додали, що навесні-влітку цього року вже було зафіксовано спроби вербування трудових мігрантів до лав окупаційного війська.

"Тому не виключено, що ці робочі загони громадян КНДР будуть застосовані на користь підтримки інженерно-фортифікаційної інфраструктури для російської армії", - йдеться в повідомленні.

У ЦНС також нагадали, що наприкінці липня цього року МЗС росії утворило на ТОТ Донецької та Луганської областей свої регіональні "представництва". Їхнім завданням було залучення іноземних громадян до трудової міграції та сприяння створенню підприємств іноземцями у цих регіонах. Також співробітники даних "представництв" повинні проводити активну роботу зі створення нових "дипломатичних представництв", "консульських установ" та "представництв іноземних (міжнародних) організацій", щоб мати можливість надалі говорити про "міжнародне визнання" належності цих територій до росії.



До 2022 року таку роль для росії відігравали представники, так званої, Співдружності невизнаних держав (Абхазія, Нагірнокарабаська Республіка, Гагаузія, Придністровська Молдавська Республіка та Південна Осетія) представники яких регулярно відвідували ТОТ АР Криму та ТОТ Донецької та Луганської областей.