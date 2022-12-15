Росія накопичувала ресурси для війни з Україною роками, і зараз готує нові - Залужний

16:40 15 грудня Київ, Україна

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росія накопичувала ресурси для війни проти України 3-4 роки і готує нові, вони не кращої якості, а бойовий потенціал буде дуже низьким, навіть якщо в армію росії залучать ще мільйон людей.

"За моїми підрахунками, напевно, три з половиною-чотири роки їх інтенсивно нарощували: люди, техніка, боєприпаси. Я думаю, що вони мали ресурси на три місяці для досягнення своїх цілей. Той факт, що вони вичерпали ці ресурси і упустили свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату, свідчить про те, що їхня позиція була обрана неправильно, їм тепер знову доводиться думати, як вийти з цієї ситуації, тому, як і під час Другої світової війни, я не сумніваюся, швидше за все, десь за Уралом готують нові ресурси. Вони готуються на 100%", – розповів він.

Залужний зазначив, що з військової точки зору спроба росіян взяти Київ була правильним рішенням, щоб досягти своєї мети. Але через невдачі їхні ресурси зосереджені на Донбасі, де зараз ситуація непроста.

"Швидше за все, вони (росіяни – ред.) шукають способи зупинити бої та отримати паузу будь-якими способами: обстрілюючи мирних жителів, залишаючи наших дружин та дітей замерзати на смерть. Їм це потрібно для однієї простої мети: їм потрібен час, щоб зібрати ресурси та створити новий потенціал, щоб вони могли продовжувати досягати своєї мети", - додав Головнокомандувач ЗСУ.

Вже в січні, але швидше за все навесні, росія може почати великий наступ з Донбасу на сході, з півдня або навіть з білорусі. Російські війська прагнутимуть відтіснити українські сили і навіть можуть здійснити другу спробу взяти Київ.

Він наголосив, що військові росії паралельно роблять все можливе, щоб не дати українським військовим перегрупуватися.

"Ось чому ви бачите бої на лінії фронту протяжністю 1500 км. Десь інтенсивніше, десь менш інтенсивно, але вони стримують наші війська, щоб не дати нам перегрупуватися. Те, що вони зараз сильно воюють, це, звичайно, дуже погано, але не вирішує стратегічної проблеми. Це просто виснажує Збройні сили України", – пояснив Залужний.

Головнокомандувач ВСУ наголосив, що проблема, яка є в українських військ, насамперед утримати лінію фронту та не втратити позиції.