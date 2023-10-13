Росія накопичує ракети для масованого обстрілу України - британська розвідка

11:51 13 жовтня Київ, Україна

Згідно з розвідувальним оглядом Міністерства оборони Великобританії за 13 жовтня, британська військова розвідка передбачає, що "затишшя" в масованих ракетних ударах по Україні, яке триває вже три тижні, може бути пов'язане з очікуванням росією поставок нових ракет.

"Літаки далекої авіації ВПС росії не завдавали ударів по Україні з 21 вересня 2023 року, тобто протягом 21 дня. Хоча такі перерви не є чимось незвичайним, остання подібна перерва у завданні ударів відбулася в період з 9 березня по 28 квітня 2023 року, тобто 51 день, тоді, ймовірно, далека авіація майже вичерпала свої запаси боєприпасів для ракет AS-23 після зимової кампанії проти критично важливих об'єктів української національної інфраструктури. Цього разу, ймовірно, російська дальня авіація зберігає наявні запаси ракет AS-23, а також використовує цю паузу для збільшення придатних для використання запасів в очікуванні подальших потужних ударів по Україні взимку", - йдеться у повідомленні.

Британська розвідка також наголошує, що нещодавно росія сконцентрувала свої повітряні атаки на об'єктах сільського господарства на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати односторонньої атаки Shahed (БПЛА OWA).



Ці атаки охоплювали удари по українських портах, розташованих на річці Дунай. Це, ймовірно, вимагало високої точності через близьке розташування цілей до румунського кордону.



Аналітики припускають, що росія використовувала БПЛА "Shahed" OWA у цьому контексті через їхню найкращу точність порівняно з іншими типами повітряних ракет.