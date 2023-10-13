Росія накопичує ракети для масованого обстрілу України - британська розвідка

Згідно з розвідувальним оглядом Міністерства оборони Великобританії за 13 жовтня, британська військова розвідка передбачає, що "затишшя" в масованих ракетних ударах по Україні, яке триває вже три тижні, може бути пов'язане з очікуванням росією поставок нових ракет.
Британська розвідка також наголошує, що нещодавно росія сконцентрувала свої повітряні атаки на об'єктах сільського господарства на півдні України, використовуючи безпілотні літальні апарати односторонньої атаки Shahed (БПЛА OWA).
Ці атаки охоплювали удари по українських портах, розташованих на річці Дунай. Це, ймовірно, вимагало високої точності через близьке розташування цілей до румунського кордону.
Аналітики припускають, що росія використовувала БПЛА "Shahed" OWA у цьому контексті через їхню найкращу точність порівняно з іншими типами повітряних ракет.
Ці атаки охоплювали удари по українських портах, розташованих на річці Дунай. Це, ймовірно, вимагало високої точності через близьке розташування цілей до румунського кордону.
Аналітики припускають, що росія використовувала БПЛА "Shahed" OWA у цьому контексті через їхню найкращу точність порівняно з іншими типами повітряних ракет.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі