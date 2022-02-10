Росія почала активні дії біля українського кордону

14:09 21 вересень Київ, Україна

Росія знову проявляє активність біля українських кордонів. Пресслужба Міністерства оборони Росії заявила про початок стратегічно командно-штабних навчань "Кавказ-2020", які розпочнуться 21 вересня 2020 року.

Зокрема, вчення, які триватимуть до 26 вересня, пройдуть на території Південного військового округу, до якого входять прикордонні з окупованим Донбасом області Росії та анексований Крим.

До практичних дій військ на полігонах будуть залучені до 250 танків, до 450 бойових машин піхоти та бронетранспортерів, до 200 артилерійських систем і реактивних систем залпового вогню. Відзначається, що в ході навчання будуть відпрацьовані питання застосування угруповань військ коаліції держав в інтересах забезпечення військової безпеки на південному заході Російської Федерації.

На першому етапі навчань органи військового управління проведуть планування бойових дій у створеній за вченням умовній військово-політичній ситуації. Будуть відпрацьовані питання взаємодії між військовими контингентами країн-учасниць навчання з відбиття ударів засобів повітряного нападу, ведення розвідувально-пошукових і оборонних дій.

На другому етапі планується вирішувати завдання безпосереднього управління військами в ході ведення спільних бойових дій. Передбачається проведення інсценування дій сухопутних угруповань військ, угруповань авіації і ППО, сил Чорноморського флоту та Каспійської флотилії. Крім того, в ході навчання передбачені практичні заходи військ, спрямовані на відпрацювання питань розгортання та ведення територіальної оборони.