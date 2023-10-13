Росія на ТОТ замінює священників УПЦ на агентів РПЦ – ЦНС

09:49 13 жовтня Київ, Україна

Росія здійснює примусове включення релігійних громад Української православної церкви, пов'язаної з Московським патріархатом, до складу Російської православної церкви. Священників, які відмовляються співпрацювати, замінюють на представників Російської православної церкви.



Цю інформацію розкрив Центр національного спротиву.



Наголошується також, що представники Російської православної церкви обіймають посади у різних церковних громадах на окупованих територіях, включно з храмами Української православної церкви Київського патріархату.



За даними Центру національного спротиву, особлива увага приділяється Маріуполю, де ці дії проводяться найактивніше.



Представники Російської православної церкви, перебуваючи на окупованих територіях, також залучені до агентурної діяльності, збираючи інформацію про патріотично налаштованих парафіян та священнослужителів. Отримані дані передаються російським спецслужбам.