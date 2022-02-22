Росія на 1-ому місці, Україна на 5-ому - звіт Facebook про ботів у Мережі

19:41 26 травень Київ, Україна

Україна увійшла до п'ятірки лідерів за кількістю мереж ботів, які демонструють неправомірну роботу інформаційних компаній.

Про це йдеться в звіті компанії.



Згідно зі звітом компанії, в топ-5 країн за походженням мереж акаунтів, які демонструють скоординовану неправдиву поведінку, увійшли:



Росія - 27 заблокованих мереж (більшість операцій були пов'язані з "фабрикою тролів" (15), спецслужбами (4) і сайтами ЗМІ (2);

Іран - 23 (більшість операцій були пов'язані з урядом, включаючи державну телерадіокомпанію (9);

М'янма - 9 (військові і поліція - 6);

США - 9 ("політики, які просувають теорії змови" і другорядні політики (3), PR або консалтингові фірми (2), сайти ЗМІ (2);

Україна - 8 (PR і рекламні агентства (3), політичні партії (2).

"Більш ніж з 150 операцій скоординованої неправдивої поведінки, які ми закрили по всьому світу, близько половини були внутрішніми за своїм характером. Трохи менша частина була орієнтована виключно на зарубіжні країни, а решта були націлені на аудиторію як вдома, так і за кордоном", - відзначають в Facebook

Країни, на які були направлені інформаційні кампанії в Facebook в 2017-2020 рр.: зовнішні кампанії (США - 26, Україна - 11, Великобританія - 11, глобально - 7, Лівія - 6, Судан - 6); внутрішні (М'янма - 9, США - 8, Україна - 6, Бразилія - 6, Грузія - 5).



Facebook повідомляє, що на початку 2020 року виявив і вилучив мережу російської військової розвідки, яка зосереджувалася в Україні та сусідніх країнах.



"Вони створили фальшивих персонажів, які працювали на форумах для ведення блогів і в різних соціальних мережах. Деякі з них видавали себе за цивільних журналістів і намагалися зв'язатися з політиками, журналістами та іншими громадськими діячами в регіоні", - розповіли в Facebook.