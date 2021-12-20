Росія може вдарити по Україні з чотирьох фронтів - The Washington Post

11:19 04 грудень Київ, Україна

Незважаючи на зусилля Вашингтона та Євросоюзу щодо врегулювання ситуації на кордоні Росії з Україною, розвідка США вперто продовжує говорити про потенційну агресію Кремля, фіксуючи нові пересування російських військ у районі українських кордонів. Згідно з черговим повідомленням The Washington Post, американські розвідники з'ясували, що Росія готується напасти на Україну на початку 2022 року по чотирьох фронтах.

Згідно з новими даними, які включають супутникові фотографії, російські війська зосереджуються у чотирьох точках біля кордону з Україною. Зараз там розгорнуто 50 бойових тактичних груп, а також танки та артилерія, частина яких перекинута нещодавно, йдеться у матеріалі.

Як пише видання, Кремль планує військовий наступ на Україну на початку наступного року "з масштабом сил, що вдвічі перевищує той, що ми бачили минулої весни під час раптових навчань Росії біля кордонів України".

"Плани включають широке пересування 100 батальйонних тактичних груп чисельністю близько 175 тисяч осіб, а також бронетехніку, артилерію та техніку", - уточнює медіа.

Як зазначено, на сьогодні кількість військових РФ поблизу українсько-російського кордону становить близько 70 тисяч осіб, проте прогнозується збільшення контингенту більш ніж удвічі.

Розвідники стверджують, що батальйонні тактичні групи російської армії систематично переміщуються до кордону та від нього "для приховування намірів та створення невизначеності". Крім того, передбачається, що військове обладнання зберігається на тренувальних об'єктах, щоб у потрібний момент була можливість швидко розпочати атаку на Україну.

Нагадаємо, напередодні глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що можлива ескалація з боку РФ може статися наприкінці січня 2022 року.