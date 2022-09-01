Росія може знову атакувати Київ

09:21 24 серпня Київ, Україна

Війна буде "дуже довгою та дуже жорстокою".

 
Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, цитує її агентство Anadolu.

За її словами, росія може знову напасти на Київ чи будь-яку іншу частину України, проте наголосила, що сценарій війни змінився, змістившись на схід.

Вона заявила, що москва використовуватиме газ як зброю проти Європи, а тому Євросоюзу необхідно згуртуватися.

Роблес підкреслила, що війна росії проти України "буде довгою, дуже важкою і дуже жорстокою", порівнявши її з Першою та Другою Світовими війнами.

Міністр також сказала, що Україна хоче закуповувати сучасні танки в Іспанії та інших країнах.
 
"Іспанія запропонувала всі види навчання використанню "Леопардів", маючи на увазі Leopard 2A4 та Leopard 2E, похідні від версії A6 німецького Leopard 2, які є на озброєнні іспанської армії", - сказала вона.