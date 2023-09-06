Росія може зробити ставку на дрони-камікадзе під час атак в осінньо-зимовий період

11:45 27 липня Київ, Україна

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що країна-агресор в осінньо-зимовий період для ударів по Україні може зробити ставку на дрони-камікадзе, які дешевші та простіші у виробництві.

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини", відповідаючи на питання щодо підготовки українських захисників до зими у контексті протидії атакам ворога.

"Ми маємо досвід вже осінньо-зимового періоду застосування ворогом ударних БПЛА та ракет великої кількості - "Калібрів" та Х-101, Х-555. За цей період саме атак на паливно-енергетичний сектор збито близько 750 дронів та 750 ракет", - зауважив він.

Як підкреслив Ігнат, така кількість дуже велика. За його словами, йдеться саме про період із вересня до березня.

"Зрозуміло, ворог тепер не має такої великої кількості ракет. Зрозуміло, що вони їх виробляють, але не можуть відновити той запас, що весь викинули. Однак готуватися відповідно потрібно. Бо бачите, що ті ж ракети Х-101 або Х-555, якими атакували вчора (26 липня — ред.), — вони не застосовували місяць.

Він зазначив, що, за даними Генштабу ЗСУ, росія може виробляти за місяць близько 100 високоточних та далекобійних ракет, з яких повітряне базування, "можливо половина — у стратегічну авіацію, може 60".



Ігнат додав, що таким чином можна приблизно розрахувати, скільки російські окупанти можуть собі дозволити виготовити та запускати ракет.