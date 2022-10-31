Росія може застосувати іранські ракети вже у листопаді - розвідка

17:17 31 жовтня Київ, Україна

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що очікується, що росія застосує іранські ракети вже в листопаді.

Це серйозна загроза, тому що іранські ракети з дальністю 700 км, на відміну від російських, мають досить високу точність, дуже високу швидкість. Так, це нове озброєння, це нова небезпека. Навіть з точки зору кількості росіяни з ракетним озброєнням власного виробництва стикаються із проблемою", - зазначає Юсов.

На його думку, росіяни битиму за тією ж метою, що й зараз – тобто з цивільної енергетичної інфраструктури.. Спікер ГУР запевнив, що Україна готується до відбиття цієї загрози.

"Дрони, балістичні ракети та все інше, що може надати Іран, путін намагатиметься отримати. У нас була інформація про Північну Корею. Режим лукашенка в Білорусі — є факти та підтверджено інформацію про передачу танків, бронетехніки, боєприпасів для артилерії", — каже спікер. ГУР.

За даними розвідки, росія використовує і цивільну техніку країн, які запровадили санкції проти неї, зокрема товари подвійного призначення.

"Тобто історія про пральні машини, які розуміються на тому, щоб мікросхеми використовувати для озброєння, це справді не жарт, це правда. У Росії є проблема з технологічним відставанням від цивілізованого світу. І таким чином, часто піратським, намагається її закрити. Це їй глобально не допоможе, але шкоди завдати для України ще може суттєва", - додав він.

Нагадаємо, Іран вирішив надати росії ракети класу "земля-земля" на додаток до більшої кількості безпілотників для війни проти України. За даними розвідки, озброєна промисловість Ірану готує першу партію ракет Fateh-110 та Zolfaghar. Це дві добре відомі іранські балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 км відповідно, повідомили джерела на умовах анонімності.. Якщо це станеться, це буде перше постачання таких ракет до Росії з початку війни.