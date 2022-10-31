Росія може застосувати іранські ракети вже у листопаді - розвідка

Спікер Головного управління розвідки України Андрій Юсов в ефірі телемарафону розповів, що очікується, що росія застосує іранські ракети вже в листопаді.
На його думку, росіяни битиму за тією ж метою, що й зараз – тобто з цивільної енергетичної інфраструктури.. Спікер ГУР запевнив, що Україна готується до відбиття цієї загрози.
За даними розвідки, росія використовує і цивільну техніку країн, які запровадили санкції проти неї, зокрема товари подвійного призначення.
Нагадаємо, Іран вирішив надати росії ракети класу "земля-земля" на додаток до більшої кількості безпілотників для війни проти України. За даними розвідки, озброєна промисловість Ірану готує першу партію ракет Fateh-110 та Zolfaghar. Це дві добре відомі іранські балістичні ракети малої дальності, здатні вражати цілі на відстані 300 та 700 км відповідно, повідомили джерела на умовах анонімності.. Якщо це станеться, це буде перше постачання таких ракет до Росії з початку війни.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі