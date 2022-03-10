Росія може застосувати хімічну зброю в Україні - Псакі

07:57 10 березень Київ, Україна

Секретарка Білого Дому Джейн Псакі заявила, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором із її використанням.

"Ми взяли до уваги хибні заяви Росії про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні. Ми також бачили, як китайські чиновники повторюють ці теорії змови», – написала Псакі.

Вона також відзначила "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї" Росією, а також її модель "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які чинить сама Росія".



Раніше Міноборони Росії поширило фейк про підготовку "провокації" з використанням хімічної зброї у селищі Золочів біля Харкова.