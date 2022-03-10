Росія може застосувати хімічну зброю в Україні - Псакі

Секретарка Білого Дому Джейн Псакі заявила, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні або провести операцію під фальшивим прапором із її використанням.
Вона також відзначила "тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї" Росією, а також її модель "звинувачення Заходу в тих самих порушеннях, які чинить сама Росія".
Раніше Міноборони Росії поширило фейк про підготовку "провокації" з використанням хімічної зброї у селищі Золочів біля Харкова.
Раніше Міноборони Росії поширило фейк про підготовку "провокації" з використанням хімічної зброї у селищі Золочів біля Харкова.
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