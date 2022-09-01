Росія може отримати зброю з КНДР

09:37 10 серпня Київ, Україна

У війні проти України росія покладається на свої ресурси. Однак вони рано чи пізно закінчуються, тому зараз росія шукає зброю серед країн-вигнанців.

Слідом за угодою з купівлі безпілотників в Ірані, про яку повідомила влада США і яку москва і Тегеран категорично заперечують, росія може отримати партію зброї з КНДР



Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерело, знайоме з російською оборонною політикою, може йтися про закупівлю північнокорейської артилерії. Ці системи мають гідну якість. До того ж, Пхеньян визнав самопроголошені "ДНР" та "ЛНР" та веде переговори про відкриття посольств на окупованих територіях України.



Наразі "ДНР" та КНДР опрацьовують економічне співробітництво, у тому числі відправлення бригад північнокорейських будівельників на відновлення інфраструктури Донецької області, заявив у вівторок "глава ДНР" Денис Пушилін.



Північнокорейська зброя також у деяких випадках краща за російську - наприклад, далекобійні ракетні системи залпового вогню (РСЗВ) у КНДР «сильніші за ті, що має росія», вказує військовий експерт Вищої школи економіки Василь Кашин.



Недооцінювати ресурси, які накопичила росія після масштабної програми переозброєння армії, не варто, підкреслює він додаючи, що імпорт зброї все ж таки може бути доцільним.



Росія змушена шукати постачальників озброєнь, щоб замінити втрачену техніку, втрати якої обчислюються тисячами одиниць. За даними західних розвідок, за п'ять місяців кампанії в Україні армія втратила третину танків і в червні була змушена відправити на фронт Т-62, яким понад 50 років.



За оцінкою проєкту Oryx, який збирає інформацію про військові втрати за фотографіями та відео, з початку війни армія росії втратила 5038 одиниць техніки. З них 3212 знищено, 104 пошкоджено, 324 кинуто та 1398 захоплено. Втрати танків досягли 922 одиниць, з яких 560 знищено.



Поповнити втрати непросто: американські та європейські санкції змусили – принаймні тимчасово – уповільнити чи зупинити виробництво на низці оборонних заводів, зазначають західні чиновники, яких цитує The New York Times. За їхніми словами, командування вже змушене економити снаряди: росія все рідше б'є по конвоях, що рухаються, віддаючи перевагу стаціонарним цілям, таким як склади озброєнь.



Пошук зброї приводить росію до Сирії, звідки техніка, кинута на підтримку режиму Башара Асада, вивозиться комерційними суднами, кажуть джерела Bloomberg, знайомі з даними західної розвідки.



Супутникові знімки, зроблені 17-25 липня, зафіксували рейс судна "Спарта 2", яке, як вважають у Вашингтоні, доставило партію озброєнь із Тартуса до Криму.