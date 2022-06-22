Росія може піти на провокації через обмеження калінінградського транзиту - Міноборони Литви

16:48 22 червня Київ, Україна

Глава Міноборони Литви Арвідас Анушаускас попередив, що росія може піти на провокації через обмеження калінінградського транзиту , але Литва і союзники по НАТО стежать за ситуацією в регіоні і готові реагувати.

Про це пише Delfi.

«Коли в тебе є збройні сили і ними командують недоумки, перепрошую за вираз, звичайно, можна очікувати всього, але ми реалісти, у нас є союзники, ми бачимо загальну картину на Балтійському морі, ми знаємо, до яких заходів ми можемо вдатися, так що в цьому випадку я спокійний щодо наших можливостей», - сказав Анушаускас.

Він також прокоментував заяву секретаря Ради безпеки росії Миколи Патрушева про те, що заходи москви у відповідь щодо Вільнюса будуть вжиті найближчим часом і «їхні наслідки вплинуть на населення Литви».

"Що стосується "відчути" - ми цього не відчуємо. Найбільша зміна, яку ми вже відчули, – це наслідки війни росії в Україні – біженці, економічні моменти. Ми це відчули, і це наслідок їхньої агресивної політики", — заявив міністр.

Він вважає, що кібератаки — єдиний інструмент, який є у москви, а дискусії в росії про блокаду порту Клайпеди він назвав спекуляцією, у якої «немає жодних шансів і можливостей».