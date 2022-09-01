Росія може завдати удару по будівлі філармонії в Маріуполі, де "судитимуть" захисників "Азовсталі" - ГУР

15:38 19 серпня Київ, Україна





Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.



Філармонію у місті відкрили у 2018 році у правому крилі БК "Маркохім", зал якого розрахований щонайменше на 400 осіб.



Росіяни вже встановили на сцені клітки, в яких збираються тримати підсудних. Діаметр арматури, з якої вони виготовлені, як розповідали маріупольські чиновники, становить 20 мм.



Досі росіяни офіційно не оголошували про день проведення "трибуналу", але Російські військові розглядають варіант завдання ракетного удару по будівлі філармонії в Маріуполі, де в цей час будуть проводити так званий суд над українськими військовополоненими. Провину у такому разі перекладатимуть на українських військовослужбовців.Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.Філармонію у місті відкрили у 2018 році у правому крилі БК "Маркохім", зал якого розрахований щонайменше на 400 осіб.Росіяни вже встановили на сцені клітки, в яких збираються тримати підсудних. Діаметр арматури, з якої вони виготовлені, як розповідали маріупольські чиновники, становить 20 мм.Досі росіяни офіційно не оголошували про день проведення "трибуналу", але про те, що він може відбутися на День Незалежності України, говорив раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко.

“Навіщо вони це роблять? Росія не має перемог на фронті. Тому їм потрібно показати перемогу – перемогу над нашими полоненими”, – пояснював чиновник.

Спроба засудити українських військовополонених є військовим злочином, але для того, щоб надати вигляду "легітимності", як кажуть у розвідці, росіяни готують спеціально навчених "свідків" і завозять російських пропагандистів. Окупанти у Маріуполі змушували городян писати "свідчення про звірства ЗСУ" в обмін на обіцянки виплатити компенсації, наприклад, за зруйноване житло або надання допомоги.



Російське керівництво підтверджувало плани "судити" 92 українців. Усього ж у росії завели понад 1 300 кримінальних проваджень проти понад 400 громадян України, зокрема, принаймні 220 осіб підозрюють у скоєнні "злочинів проти миру та безпеки людства".