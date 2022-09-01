Росія може завдати масованих ударів по держоб'єктах України - американська розвідка

13:59 23 серпня Київ, Україна

За даними американських спецслужб, росія збирається посилити атаки по українській цивільній інфраструктурі та державних об'єктах.

Нові удари очікуються на День незалежності України, який святкується 24 серпня, повідомляє The New York Times.

«З огляду на послужний список росії в Україні, ми стурбовані загрозою, що зберігається, яку російські удари становлять для цивільного населення та цивільної інфраструктури», — заявило джерело Reuters.

Після публікації нових розвідданих Держдеп США вкотре закликав своїх громадян залишити територію України. На думку Міка Малроя, колишнього офіцера ЦРУ та представника Пентагону, росія націлиться на цілі у Києві.

«Наш ворог підступний, — йдеться у заяві Нацполіції України. — Він може завдати болючих ударів у дні головного національного свята — Дня Незалежності України».

Президент країни Володимир Зеленський також закликав своїх громадян бути особливо обережними у цей час.

"Ми повинні усвідомлювати, що цього тижня росія може спробувати зробити щось особливо огидне, щось особливо жорстоке", - сказав Зеленський у своєму зверненні.

Масштабні удари росії прогнозуються на тлі серії українських ударів по військових об'єктах у Криму. Серпень почався з потужної атаки на аеродром Саки - там згоріли до 9 російських літаків, включаючи Су-30 та Су-24. У Києві натякнули, що це робота ЗСУ, але російське міноборони запевняє, що «жодних зовнішніх впливів не було». Про атаки дронів та різні «бавовни» в останні два тижні повідомляли жителі Севастополя, Керчі, системи ППО працювали в Євпаторії, Бахчисараї та Сакському районі.



Атака може також стати відповіддю на вбивство Дарії Дугіної, дочки філософа та ідеолога «російського світу» Олександра Дугіна. Її автомобіль Land Cruiser Prado вибухнув 20 серпня під час руху Можайським шосе в Підмосков'ї. ФСБ звинуватила у підриві джипа українські спецслужби, його виконавцем назвали громадянку України Наталію Вовк.



Напередодні генсек ООН Антоніу Гутерріш заявив про найсильніший за десятиліття ризик ядерної війни. Він вважає, що ядерні держави повинні, щоб уникнути непоправного розвитку подій, зобов'язатися за жодних обставин не застосовувати цю зброю першими.



«Нам потрібно, щоб усі держави підтвердили свою прихильність до миру, вільного від ядерної зброї, і не пошкодували зусиль, щоб сісти за стіл переговорів, щоб раз і назавжди послабити напруженість і покласти край перегонам ядерних озброєнь», — заявив генсек ООН.