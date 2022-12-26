Росія може розпочати полювання на системи Patriot - Forbes

15:11 26 грудня Київ, Україна





Про це пише Forbes. Президент росії володимир путін може наказати своїм військовим цілеспрямовано розшукати та знищити батарею системи Patriot , про передачу якої Україні заявили Сполучені Штати.Про це пише Forbes.

"Знищити батарею Patriоt для путіна мало б набагато більше політичного значення, ніж стратегічне значення на полі бою", - вважає видання.

Як зазначають журналісти, 14 вересня 2019 року безпілотники іранського виробництва з високою точністю завдали удару по нафтопереробних підприємствах на сході Саудівської Аравії. Путін відразу скористався цією атакою, щоб висміяти нездатність поставлених США засобів протиповітряної оборони Саудівській Аравії захистити ці життєво важливі об'єкти, і закликав Ер-Ріяд піти шляхом Ірану та Туреччини, купивши російські системи С-300 або С-400.

"Йому довго не було чим хвалитися, оскільки 2020 рік виявився невдалим для російської ППО. У Лівії безпілотники турецького виробництва знищили російські комплекси середньої дальності "Панцир-С1" і допомогли рішуче змінити хід громадянської війни в цій країні проти підтримуваного москвою угруповання", - йдеться в повідомленні.

Крім того, незабаром ізраїльські боєприпаси, що перебували на озброєнні Азербайджану, успішно знищили кілька вірменських систем С-300 під час другої нагірнокарабаської війни, пише видання.

"Путін може використовувати поставлену Іраном зброю та іранську тактику в будь-якій спробі знищити український Patriot. Зокрема, він може спробувати відтворити випробувану в боях стратегію, яку використовували хусити проти коаліції, яку очолює Саудівська Аравія, під час війни в Ємені", — вважають автори публікації.

Тоді хусити застосували власні боєприпаси, які були створені на основі іранських розробок. Вони знайшли запрограмовані за допомогою GPS координат позиції систем Patriot із відкритих джерел, які використовувалися для наведення радарів. Після нейтралізації радарів хусити отримали можливість застосовувати балістичні ракети малої дальності, не переймаючись тим, що Patriot успішно їх перехоплять.



Журналісти припускають, що Тегеран, швидше за все, вітав би подібну атаку на український Patriot, оскільки це на власні очі показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з передових систем протиповітряної оборони, розроблених США. На їхню думку, іранські військові можуть навіть допомогти росії у плануванні та здійсненні такої атаки.

"Росія може запустити безпрецедентну кількість "шахедів" у роєвих атаках, спрямованих проти її радара, та обстріляти район ракетами, щоб гарантувати знищення цієї батареї. Тим самим москва дасть зрозуміти, що її атаки не зупинити, незважаючи на зусилля США та їхніх союзників щодо створення та посилення ППО України", - наголошується в повідомленні.

При цьому, на відміну від РСЗВ HIMARS, системи Patriot маломобільні, а для переміщення та налаштування однієї батареї необхідно до 90 осіб.