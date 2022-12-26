Росія може розпочати полювання на системи Patriot - Forbes

Президент росії володимир путін може наказати своїм військовим цілеспрямовано розшукати та знищити батарею системи Patriot, про передачу якої Україні заявили Сполучені Штати.
Про це пише Forbes.
Про це пише Forbes.
Як зазначають журналісти, 14 вересня 2019 року безпілотники іранського виробництва з високою точністю завдали удару по нафтопереробних підприємствах на сході Саудівської Аравії. Путін відразу скористався цією атакою, щоб висміяти нездатність поставлених США засобів протиповітряної оборони Саудівській Аравії захистити ці життєво важливі об'єкти, і закликав Ер-Ріяд піти шляхом Ірану та Туреччини, купивши російські системи С-300 або С-400.
Крім того, незабаром ізраїльські боєприпаси, що перебували на озброєнні Азербайджану, успішно знищили кілька вірменських систем С-300 під час другої нагірнокарабаської війни, пише видання.
Тоді хусити застосували власні боєприпаси, які були створені на основі іранських розробок. Вони знайшли запрограмовані за допомогою GPS координат позиції систем Patriot із відкритих джерел, які використовувалися для наведення радарів. Після нейтралізації радарів хусити отримали можливість застосовувати балістичні ракети малої дальності, не переймаючись тим, що Patriot успішно їх перехоплять.
Журналісти припускають, що Тегеран, швидше за все, вітав би подібну атаку на український Patriot, оскільки це на власні очі показало б, що його технологія може нейтралізувати одну з передових систем протиповітряної оборони, розроблених США. На їхню думку, іранські військові можуть навіть допомогти росії у плануванні та здійсненні такої атаки.
При цьому, на відміну від РСЗВ HIMARS, системи Patriot маломобільні, а для переміщення та налаштування однієї батареї необхідно до 90 осіб.
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