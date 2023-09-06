Росія може змінити тактику атак на енергетику України - ГУР

14:21 28 серпня Київ, Україна

Зниження інтенсивності ракетних ударів росії по Україні в літні місяці може свідчити про спробу рф накопичити ракети для атак на об'єкти української енергетики. Цієї осені рашисти можуть застосовувати тактику завдання 1-3 ударів на один об'єкт, щоб його знищити, або масований удар безпілотниками та ракетами.





За його словами, початок атак по енергетиці може припасти на кінець вересня або жовтень.



За словами Скибицького, росіяни вже проводять розвідку українських енергооб'єктів, шукають їхні уразливі місця та розташування систем ППО, щоб скласти оптимальні маршрути для пусків. Під час атаки вночі 27 серпня ракети постійно змінювали напрямок руху, імовірно, для того, щоб вивчити майбутні маршрути.



У ГУР передбачається, що тактика і підхід росії при обстрілах енергооб'єктів залежатимуть від того, наскільки правильно вона визначить критичні об'єкти. Це може бути як 1-3 удари, спрямовані на один об'єкт, щоб повністю знищити його. Про це сказав заступник голови ГУР Міноборони Вадим Скибицький.За його словами, початок атак по енергетиці може припасти на кінець вересня або жовтень.За словами Скибицького, росіяни вже проводять розвідку українських енергооб'єктів, шукають їхні уразливі місця та розташування систем ППО, щоб скласти оптимальні маршрути для пусків. Під час атаки вночі 27 серпня ракети постійно змінювали напрямок руху, імовірно, для того, щоб вивчити майбутні маршрути.У ГУР передбачається, що тактика і підхід росії при обстрілах енергооб'єктів залежатимуть від того, наскільки правильно вона визначить критичні об'єкти. Це може бути як 1-3 удари, спрямовані на один об'єкт, щоб повністю знищити його.

"Однак таких масованих обстрілів, як це було в жовтні, листопаді, грудні, коли вони випускали по 70-100 ракет одночасно - найімовірніше, вже не буде. Росіяни усвідомлюють, що вони можуть не досягти своєї мети, а лише виснажать свої запаси, як це було торік", – додав Скибицький.

Ще однією ймовірною схемою обстрілів може бути комбінований залп - пуск 10-30 різних ракет плюс значно більша кількість "шахедів". Зазначається, що одна з російських атак у серпні показує, що така тактика дозволяє деяким повітряним об'єктам оминати українську ППО. Минулого сезону від дронів найбільше страждали підстанції – критичний елемент енергосистеми.