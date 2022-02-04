"Росія може використати постановочну атаку як привід для наступу на Україну", - Пентагон

У Міністерстві оборони США з посиланням на дані розвідки повідомили, що Кремль розробив план брехливої української військової атаки на територію Росії, щоб використати її як привід для нападу на Україну.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
Серед варіантів, як вважають у Пентагоні, російський уряд може підготувати фейкове відео з нібито атакою українських військових чи розвідувальних сил на російській суверенній території чи проти російськомовного населення.
Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.
Серед варіантів, як вважають у Пентагоні, російський уряд може підготувати фейкове відео з нібито атакою українських військових чи розвідувальних сил на російській суверенній території чи проти російськомовного населення.
Заступник радника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер у розмові з журналістами сказав, що Сполучені Штати не знають напевно, чи Росія діятиме таким чином, "але ми знаємо, що такий варіант розглядається".
Представник Держдепу США також заявив, що Сполучені Штати оприлюднять ці дані, щоб розкрити масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України та відмовити Москву від реалізації "небезпечної кампанії".
Американські чиновники не надали доказів щодо підготовки Росією цього пропагандистського відео, пославшись на необхідність зберегти таємницю походження розвідданих.
Реакція Європи
Про "загрозливу поведінку Росії" говорила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.
Водночас постійний представник Росії в Євросоюзі Володимир Чижов у четвер спростував повідомлення США про те, що Кремль готує фейкові відео, які стали приводом для вторгнення в Україну.
Інформація про накопичення російських військ на кордоні з Україною почала з'являтись з осені минулого року.
Країни Заходу вважають, що Росія готує нове військове вторгнення, та посилили дипломатичну діяльність та військову допомогу Україні.
Кремль заперечує інформацію про можливе вторгнення і вимагає від США та НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід і гарантувати, що Україна не стане членом НАТО.
Країни Заходу вважають, що Росія готує нове військове вторгнення, та посилили дипломатичну діяльність та військову допомогу Україні.
Кремль заперечує інформацію про можливе вторгнення і вимагає від США та НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід і гарантувати, що Україна не стане членом НАТО.
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