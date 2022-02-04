"Росія може використати постановочну атаку як привід для наступу на Україну", - Пентагон

09:21 04 лютий Київ, Україна

У Міністерстві оборони США з посиланням на дані розвідки повідомили, що Кремль розробив план брехливої української військової атаки на територію Росії, щоб використати її як привід для нападу на Україну.



Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.



Серед варіантів, як вважають у Пентагоні, російський уряд може підготувати фейкове відео з нібито атакою українських військових чи розвідувальних сил на російській суверенній території чи проти російськомовного населення.

"Ми вважаємо, що частиною цієї фальшивої атаки може стати шокуюче пропагандистське відео, яке створить Росія. На цьому відео можуть бути тіла вбитих та актори, що зображають скорботу. Також на ньому можуть знаходитись кадри зруйнованої місцевості та військова техніка, отримана Україною від західних партнерів. Це навіть може бути обладнання, яке виглядає як Західне, спрямоване до України”, - зазначив Джон Кірбі, речник Міністерства оборони США.

Заступник радника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер у розмові з журналістами сказав, що Сполучені Штати не знають напевно, чи Росія діятиме таким чином, "але ми знаємо, що такий варіант розглядається".



Представник Держдепу США також заявив, що Сполучені Штати оприлюднять ці дані, щоб розкрити масштаби дестабілізаційних дій Росії проти України та відмовити Москву від реалізації "небезпечної кампанії".



Американські чиновники не надали доказів щодо підготовки Росією цього пропагандистського відео, пославшись на необхідність зберегти таємницю походження розвідданих.



Реакція Європи

"Шокуючим доказом агресії" назвала інформацію про те, що Росія планує сфабрикувати атаку, щоб виправдати військові дії проти України, голова МЗС Великобританії Ліз Трасс. Це чіткий та шокуючий доказ російської неспровокованої агресії та прихованої активності для дестабілізації України", - відреагувала дипломат у Твіттері.

"Цей агресивний намір щодо суверенної демократичної країни є абсолютно неприйнятним і ми максимально жорстко його засуджуємо", - додала дипломат. Глава британського МЗС Ліз Трасс вкотре закликала Росію до деескалації напруги.

Про "загрозливу поведінку Росії" говорила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

"Ми обговорили російську загрозливу поведінку проти України, енергетичну безпеку в Європі та головування Франції у Раді Європи у 2022", - зазначила вона у Твіттері.

Водночас постійний представник Росії в Євросоюзі Володимир Чижов у четвер спростував повідомлення США про те, що Кремль готує фейкові відео, які стали приводом для вторгнення в Україну.

"Росія ніколи не займається такими речами", - сказав він у коментарі CNN.

Інформація про накопичення російських військ на кордоні з Україною почала з'являтись з осені минулого року.



Країни Заходу вважають, що Росія готує нове військове вторгнення, та посилили дипломатичну діяльність та військову допомогу Україні.



Кремль заперечує інформацію про можливе вторгнення і вимагає від США та НАТО гарантій безпеки, зокрема, не розширювати Альянс на схід і гарантувати, що Україна не стане членом НАТО.