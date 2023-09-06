Росія може готувати провокації на День Незалежності України - ГУР
15:28 17 серпня Київ, Україна
У ГУР допускають можливість провокацій росії в День Незалежності України та закликають українців не нехтувати власною безпекою.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.
Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення українське суспільство живе в режимі абсолютної зосередженості та мобілізації зусиль.
"На межі можливостей захищається українське небо, проводяться контрдиверсійні заходи, контррозвідувальні по всій країні і по буднях, і у свята", - сказав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що для росії "сама згадка про незалежну Україну, яка відновила свою незалежність 24 серпня 1991 року, особливо чутлива".
"Так, провокації можуть бути. Але, як і в інші дні, українці — і цивільні, і військові — мають бути готовими до таких провокацій, бо ворог скоює, зокрема, і ракетні терористичні удари не лише у святкові дні. І в принципі фактично весь арсенал озброєнь і наявних у них засобів вони вже використали у цій злочинній, геноцидній війні проти українців", - сказав він.
Юсов закликав українців не панікувати, але бути пильними, враховувати сигнали повітряної тривоги та не нехтувати ними.
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