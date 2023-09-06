Росія може готувати провокації на День Незалежності України - ГУР

"Так, провокації можуть бути. Але, як і в інші дні, українці — і цивільні, і військові — мають бути готовими до таких провокацій, бо ворог скоює, зокрема, і ракетні терористичні удари не лише у святкові дні. І в принципі фактично весь арсенал озброєнь і наявних у них засобів вони вже використали у цій злочинній, геноцидній війні проти українців", - сказав він.