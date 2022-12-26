Росія може готувати нові удари по території України - ОК "Південь"

Росія може готувати нові удари по території України, проте Сили оборони готові до цього, заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.
За її словами, російські кораблі-носії ракет "Калібр" маневрують у Чорному морі і один із них зайшов до пункту базування.
За її словами, російські кораблі-носії ракет "Калібр" маневрують у Чорному морі і один із них зайшов до пункту базування.
Вона наголосила, що українські війська готові до нової атаки.
Гуменюк також зазначила, що хоча росія вичерпує запаси ракет, вона намагається поповнювати свої резерви, незважаючи на санкції та обмеження у своїх потужностях.
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у святкові дні російські війська можуть знову активізуватися та завдати нових ударів по Україні.
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