Росія може готувати нові удари по території України - ОК "Південь"

15:58 26 грудня Київ, Україна

Росія може готувати нові удари по території України, проте Сили оборони готові до цього, заявила керівник об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.



За її словами, російські кораблі-носії ракет "Калібр" маневрують у Чорному морі і один із них зайшов до пункту базування.

"Очевидно, що вони до чогось готуються. Зараз у морі один надводний, два підводні ракетоносії, що в загальній кількості становить 16 ракет типу "Калібр" у готовності до використання. Але пам'ятаємо про те, що повернути на бойове чергування той ракетоносій їм не складно, це кілька годин", - сказала Гуменюк.

Вона наголосила, що українські війська готові до нової атаки.

"Ми усвідомлюємо те, що можливий такий удар. Але не слід очікувати лише масованого удару. Пам'ятаємо про те, що вони здатні завдати і точкових ударів", - сказала речниця ОК "Південь".

Гуменюк також зазначила, що хоча росія вичерпує запаси ракет, вона намагається поповнювати свої резерви, незважаючи на санкції та обмеження у своїх потужностях.

"Ми бачимо, що вони шукають можливість затримувати перебіг подій, взяти так звану оперативну паузу, щоб підтягнути резерви та продовжувати своє "переможне шоу". Але наша протидія адекватна, ми не дамо їм тієї паузи, тому що усвідомлюємо - нам потрібно вибороти максимально швидко свою незалежність", - сказала вона.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що у святкові дні російські війська можуть знову активізуватися та завдати нових ударів по Україні.