Росія могла модифікувати іранські дрони для зимових умов - ISW

09:53 08 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни



Аналітики звернули увагу на те, що російські сили використовували безпілотники іранського виробництва для завдання ударів по українських містах вперше за три тижні, ймовірно, через те, що російські сили модифікували безпілотники для холоднішої погоди. Росія могла модифікувати іранські дрони-камікадзе Shahed-136 для завдання ударів по українській території в умовах зими.Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW) Аналітики звернули увагу на те, що російські сили використовували безпілотники іранського виробництва для завдання ударів по українських містах вперше за три тижні, ймовірно, через те, що російські сили модифікували безпілотники для холоднішої погоди.

"7 грудня офіційний представник командування ВПС України Юрій Ігнат заявив, що російські війська відновили використання баражуючих боєприпасів іранського виробництва після тритижневої перерви, і припустив, що російські сили зіткнулися з труднощами при використанні безпілотників через проблеми з заледенінням у холоднішу погоду", — йдеться у повідомленні.

Водночас офіційна представниця Об'єднаного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила 7 грудня, що російські сили відновили використання безпілотників іранського виробництва з наміром виснажити ППО України на різних напрямках і відкритих ділянках фронту. При цьому російські та українські джерела повідомили, що війська росії застосовували безпілотники Shahed-136 для ударів по Київській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській та Запорізькій областях.